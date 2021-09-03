48-летний байкер попал под автовышку в Брянске

Мотоциклист проехал на красный.

В Брянске столкнулись мотоцикл и автовышка. ДТП произошло 3 сентября около 11.30 на улице Болховской в Бежицком районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 48-летний водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь по улице Литейной в сторону Сталелитейной, проехал на запрещающий сигнал светофора и в крайнем левом ряду столкнулся с «ЗИЛом». 28-летний водитель автовышки поворачивал налево, с улицы Литейной на Болховскую.

Мотоциклиста осмотрели медики – его отпустили с назначением лечения. Полицейским он сообщил, что не заметил красного сигнала светофора из-за троллейбуса.