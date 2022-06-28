51-летнего Алексея Рубцова больше месяца ищут в Жуковке

Мужчине требуется помощь медиков.

51-летний Алексей Анатольевич Рубцов пропал в Жуковке. Ориентировку разместили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ушёл из дома ещё 12 мая. Ему требуется медицинская помощь.

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, нормального телосложения, зелёные глаза и тёмно-русые волосы.

Мужчина предположительно был одет в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы, серую кепку. С собой у него был чёрный рюкзак.

О пропавшем просят сообщить на горячую линию поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.