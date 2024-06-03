58-летний мужчина пропал в Брянской области
Волонтёры и полиция более 10 дней ищут 58-летнего Геворга Саркисяна из села Лизогубовка. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
В Брянской области ищут 58-летнего Геворга Акоповича Саркисяна. В ночь на 23 мая мужчина вышел из дома в селе Лизогубовка в Унечском районе. Обратно он не вернулся и на связь с родными не вышел. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 175-180 см, плотного телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.
Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.
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