58-летний мужчина пропал в Брянской области

Волонтёры и полиция более 10 дней ищут 58-летнего Геворга Саркисяна из села Лизогубовка. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области ищут 58-летнего Геворга Акоповича Саркисяна. В ночь на 23 мая мужчина вышел из дома в селе Лизогубовка в Унечском районе. Обратно он не вернулся и на связь с родными не вышел. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, плотного телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии отряда «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.