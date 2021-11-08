58-летняя женщина получила ушибы при поездке в автобусе в Брянске

Водитель «ЛиАЗа» резко затормозил.

Пассажирка автобуса пострадала в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает городской ОГИБДД, 7 ноября около 17.15 у дома № 40а по проспекту Московскому 58-летний водитель автобуса «ЛиАЗ-429260», двигаясь со стороны улицы Шолохова в сторону улицы Дзержинского резко затормозил. 58-летняя пассажирка упала.

Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы и пояснично-крестцового отдела позвоночника.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.