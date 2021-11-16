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59-летнего брянца задержали за драку с летальным исходом в 1998 году

2021, 16 ноября 09:00 Происшествия
59-летнего брянца задержали за драку с летальным исходом в 1998 году
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В результате избиения погиб житель Супонево.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, возбужденного в 1998 году. Правоохранители задержали 59-летнего жителя Брянска.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с 19 на 20 ноября 1998 года пьяный брянец пришел в дом к знакомому по улице Фрунзе в Супонево Брянского района, чтобы избить его в связи с затяжным конфликтом. Хозяин дома преградил ему путь, после чего житель Брянска нанес ему множественные удары руками по голове и животу. Травмы оказались смертельными.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако работа по нему продолжалась. Следователи и следователи-криминалисты провели большой комплекс следственных и процессуальных действий, организовали дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, проанализировали доказательства, разыскали дополнительных свидетелей и восстановили хронологию событий.

Уголовное дело направили в прокуратуру для последующей передачи в суд.

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