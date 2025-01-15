59-летний мужчина пропал в Трубчевском районе

59-летнего мужчину ищут полицейские и волонтёры в Трубчевском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Александр Николаевич Жигунов из села Филипповичи Трубчевского района пропал в Брянской области. 59-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 2 января. Поисками занимаются полиция и добровольцы.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы и серые глаза. Мужчина был одет в коричневую куртку, чёрные или камуфляжные штаны и чёрные сапоги дутики. Пропавший нуждается в помощи медиков.

Сообщить сведения о пропавшем можно по телефонам 88007005452 (Горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).