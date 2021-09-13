60-летнюю застройщицу отдали под суд за мошенничество в Жуковке

Предпринимательнице грозит до 10 лет заключения.

Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летней жительницы Выгоничского района. Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, с 2015 по 2017 год женщина, возглавляющая аффилированные строительные организации, вместе со знакомым приняли более 3,4 миллиона рублей от семи дольщиков на строительство многоквартирного жилого дома в Жуковке.

Договоры долевого участия в строительстве в не были зарегистрированы. В оговоренный срок дом не возвели.

Уголовное дело рассмотрит Жуковский районный суд. Застройщице грозит до 10 лет лишения свободы.