60 пьяных водителей поймали брянские инспекторы

Семь человек сели нетрезвыми за руль повторно.

На прошлой неделе инспекторы ГИБДД Брянской области задержали на дорогах более 60 пьяных водителей. 25 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования. А семь человек сели за руль в нетрезвыми повторно. Им грозит уголовная ответственность.

Кроме того, на дорогах оказались свыше 20 пьяных пешеходов.