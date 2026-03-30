2026, 30 марта 09:43
63 человека спасли пожарные из горящего дома в Брянском районе
63 человека спасли пожарные из горящего дома в Брянском районе в воскресенье. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

Днём 29 марта в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Путевка в Брянском районе. В доме в ЖК «Мегаполис-Парк» загорелся подъезд. 

Оперативно на вызов прибыли три единицы пожарной техники. Спасатели эвакуировали из подъезда 57 жильцов. Ещё шесть человек вывели из горящего здания с применением спасательных устройств.

Спасатели ликвидировали возгорание. Люди травм не получили. Причину пожара установят эксперты.

