63 человека спасли пожарные из горящего дома в Брянском районе

2026, 30 марта 09:43

63 человека спасли пожарные из горящего дома в Брянском районе в воскресенье. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Днём 29 марта в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Путевка в Брянском районе. В доме в ЖК «Мегаполис-Парк» загорелся подъезд.

Оперативно на вызов прибыли три единицы пожарной техники. Спасатели эвакуировали из подъезда 57 жильцов. Ещё шесть человек вывели из горящего здания с применением спасательных устройств.

Спасатели ликвидировали возгорание. Люди травм не получили. Причину пожара установят эксперты.