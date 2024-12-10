64-летний мужчина из Новозыбкова пропал в Брянской области

64-летний мужчина, уехавший на автомобиле из Новозыбкова, пропал в Брянской области. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт»

В Брянской области пропал Владимир Викторович Качур. 64-летний мужчина 5 декабря выехал из города Новозыбкова на машине Mitsubishi ASX черного цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные джинсы, серую шапку.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.