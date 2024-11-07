64-летний мужчина пропал в Брянской области неделю назад

64-летнего мужчину, пропавшего в Брянской области неделю назад, разыскивают волонтёры и полиция. Ориентировку распространил отряд «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель посёлка Кокоревка Суземского района Василий Андреевич Дадон. 64-летний мужчина ушёл из дома 30 октября. С тех пор о его местонахождении родные ничего не знают.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, темно-русые с сединой волосы, карие глаза. Мужчина был одет в серую с красными вставками куртку, чёрные штаны, резиновые калоши и кепку.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.