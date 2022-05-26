66-летнего брянца подозревают во взятке инспектору ДПС

Мужчину полицейские задержали за пьяное вождение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины по подозрению в покушении на дачу взятки инспектору ДПС.

По версии следствия, ночью 8 апреля пьяного подозреваемого полицейские задержали за рулём Skoda Octavia в посёлке Ивот Дятьковского района. Чтобы избежать ответственности, подозреваемый передал инспектору взятку более 15 тысяч рублей.

Но страж порядка от взятки отказался и вызвал следователей. Подозреваемый ждёт суда под подпиской о невыезде.