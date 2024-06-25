66-летнего жителя Брянска ищут полицейские и волонтёры

Полицейские и волонтёры несколько дней ищут 66-летнего Владимира Рейнского. Ориентировку распространили в поисковой отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Владимир Анатольевич Рейнский. 22 июня 66-летний мужчина уехал на электросамокате. Домой он так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зелёные. Мужчина был одет в тёмную рубашку, светло-серую жилетку чёрные брюки и чёрные туфли. ,

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.