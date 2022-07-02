66-летний водитель на «Жигулях» сломал нос женщине-пешеходу в Брянске

Авария произошла на переходе.

66-летний водитель «ВАЗ-21053» сбил на пешеходном переходе женщину. ДТП произошло в Брянске.

Как рассказали в ГИБДД, 66-летний автомобилист двигался по улице Полесской и не пропустил на переходе 33-летнюю женщину.

Пешеход получила ушибленую рана головы и перелом носа.

На водителя после проверки по СПО «Паутина» инспекторы составили три протокола за выключенные фары и непристегнутый ремень.