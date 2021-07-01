Город32

70 работников в Брянске не получили зарплату на сумму более 3 миллионов рублей

2021, 01 июля 14:13 Происшествия
70 работников в Брянске не получили зарплату на сумму более 3 миллионов рублей
Источник фото

В период с декабря 2020 по февраль 2021 года руководство ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие» не выплачивало зарплату работникам. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, проводилась проверка исполнения трудового законодательства в данной организации.  

Оказалось, что начальство, располагая необходимыми денежными средствами, не выплачивало заработную плату, а также компенсацию за неиспользованный отпуск 70 работникам. Общая сумма задолженности составила более 3 млн. рублей.  

Чтобы восстановить права работников и вернуть деньги, завели уголовное дело. Ведется расследование. 

Читайте также
В Брянске с 1 июля принимаются заявления на новые пособия для беременных женщин и одиноких родителей
01 июля 15:10
В Брянске с 1 июля принимаются заявления на новые пособия для беременных женщин и одиноких родителей
На Брянщине поймали сбытчика мефедрона из Самарской области
01 июля 14:46
На Брянщине поймали сбытчика мефедрона из Самарской области
23 жителей Брянска арестовали за незаконную организацию азартных игр
01 июля 13:26
23 жителей Брянска арестовали за незаконную организацию азартных игр
В Брянске осудили местного жителя за «закладки»
01 июля 11:30
В Брянске осудили местного жителя за «закладки»

Новости регионов

30.06.2021 15:17
Больше половины железнодорожников МЖД прошли вакцинацию против Covid-19
На Московской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции «Covid-19». На сегодняшний день первым компонентом отечественной двухкомпонентной вакцины «Спутник V» привиты 45436 работника столичной магистрали, что составляет 60,5% от общего числа сотрудников МЖД. Вторым компонентом вакцинированы 40834 человека. В первую очередь прививку делают сотрудники, обеспечивающие безопасность движения поездов – проводники пассажирских вагонов, диспетчеры,
30.06.2021 15:09
Наша Хатынь
22 июня в Вяземском районе открыли обновлённое памятное место, связанное с трагическим событием времен Великой Отечественной войны. Обгоревший оконный проём, кирпичная труба, памятный камень, таблички, скамейка и декоративная площадка из бордюрного камня, брусчатки и гравия – так теперь выглядит мемориальный комплекс в районе урочища Пастиха. В феврале 1942 года оккупанты уничтожили все дома в деревне
30.06.2021 15:07
Незабытый герой. В областном центре открыли первый в России памятник генералу Лукину
Памятник генерал-лейтенанту появился на пересечении улиц Кутузова и Лукина, где почти 80 лет назад шли кровопролитные бои за Смоленск. Его установили в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…». Путь военачальника Михаил Фёдорович Лукин – военачальник, за спиной которого три войны – Первая мировая, гражданская и Великая Отечественная. В памяти смолян он навсегда останется командующим
30.06.2021 15:05
В пешей доступности
В Смоленске появится ещё одна поликлиника. Её построят в одном из густонаселённых и быстрорастущих микрорайонов Смоленска – Королёвке. В этом учреждении здравоохранения смогут получать медицинскую помощь и взрослые, и дети.  Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Исходя из того, что Королёвка в последние годы активно застраивается, на повестке
30.06.2021 15:04
Добрая сила «Красной гвоздики»
В канун Дня памяти и скорби губернатор Алексей Островский присоединился ко Всероссийской акции «Красная гвоздика», участие в которой он принимает в течение последних нескольких лет. Организатором проекта выступает благотворительный фонд «Память поколений» в сотрудничестве с «Волонтёрами Победы». Эмблемой акции выбрана красная гвоздика – цветок стал символом реальной помощи ветеранам боевых действий. Все желающие могут сделать
30.06.2021 12:48
Кройка и шитьё. Как получить востребованную рабочую профессию?
Успехи в развитии лёгкой промышленности Смоленщины и наращивание объёмов производства профильными предприятиями породили большой спрос на квалифицированных швей и как следствие – дефицит представителей этой рабочей профессии в регионе. Впрочем, подобная ситуация характерна для отрасли в целом по стране. Областные власти активно работают над  решением данной проблемы. Один из механизмов –  создание в смоленских школах

Актуальные темы

Общество
В Брянской области внесены изменения в работу врачей-стоматологов
Общество
В Брянской области ввели обязательную вакцинацию
Политика
Прилепин и компания рассказали о своих планах
Происшествия
Мошенники в отелях украли у пяти брянцев 192 тысячи рублей
Общество
Брянцев могут уволить за отказ прививаться от коронавируса

Новости партнёров

ФАС России предостерегает от незаконного использования символики UEFA
ФАС России предостерегает от незаконного использования символики UEFA

В связи с ограниченными сроками проведения Чемпионата ведомство рассматривает такие нарушения в течение 3 дней

«Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру для Брянской областной организации Всероссийского общества слепых
«Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру для Брянской областной организации Всероссийского общества слепых

«Ростелеком» обновил и расширил телеком-инфраструктуру для общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» (ВОС) в Брянской области.

Билеты в купе двухэтажного поезда №107/108 сообщением Москва -Брянск можно приобрести по специальному тарифу
Билеты в купе двухэтажного поезда №107/108 сообщением Москва -Брянск можно приобрести по специальному тарифу

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам воспользоваться акцией при покупке билетов на поезд № 107/108 сообщением Москва-Брянск.

Игорь Маковский провел заседание Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Игорь Маковский провел заседание Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Ключевым вопросом заседания стало проведение аварийно-восстановительных работ после мощного ливня и шквалистого ветра, который обрушился на регионы Центрального федерального округа в воскресенье и понедельник.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».