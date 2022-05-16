72-летнего жителя Сельцо приговорили к семи годам тюрьмы

Пожилой мужчина ударил ножом 47-летнюю дочь.

72-летнего жителя Сельцо суд приговорил к семи годам в колонии.

Суд установил, что 13 июля 2020 года пожилой мужчина у себя удар ножом в грудь 47-летнюю дочь. Женщина от полученной травмы умерла в больнице.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.