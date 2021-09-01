73-летний водитель «Оки» погиб в ДТП в Унечском районе

Аварию спровоцировал разговорившийся с пассажиром водитель Kia Rio.

Смертельная авария произошла 1 сентября около 7.30 на 1-м километре дороги Унеча – Сураж в Унечском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 22-летний водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Суража, отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и встречную протаранил «Оку». 73-летний водитель «Оки» погиб на месте.

По предварительной версии, водитель иномарки отвлекся на беседу с пассажиром и утратил контроль за дорожной обстановкой. Ему грозит до пяти лет заключения.

На месте ДТП полицейские выявили дефекты дорожного покрытия в виде просадок, занижение обочины относительно проезжей части и отсутствие наружного освещения. В отношении Управления автомобильных дорог Брянской области возбудили административное дело.