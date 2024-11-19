74-летний мужчина пропал в Брянской области
74-летнего Николая Харитонова ищут волонтёры и полиция в Брянской области. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
В Брянской обасти пропал Николай Ананьевич Харитонов. 74-летний житель села Дубровка Брасовского района ушёл из дома 16 ноября. С тех пор родные ничего не знают о его местонахождении. Мужчина страдает потерей памяти и нуждается в помощи медиков.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, носит бороду и усы. Мужчина был одет в коричнево-зелёную куртку, зелёные штаны, чёрные берцы.
Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.
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