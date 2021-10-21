74-летняя пенсионерка на Mercedes сбила 46-летнюю женщину в Брянске
ДТП произошло накануне в Фокинском районе.
20 октября около 19.00 у дома № 24 по улице Транспортной 74-летняя пенсионерка за рулем Mercedes-Benz сбила 46-летнюю женщину-пешехода.
По информации областной ГИБДД, автомобилистка ехала со стороны улицы Котовского в сторону улицы Чехова. Пешеход двигалась справа, по краю проезжей части в попутном направлении.
Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ушиб правого плеча и ушиб мягких тканей головы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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