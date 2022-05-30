78-летний водитель «ВАЗа» врезался в дерево в Новозыбкове

72-летняя пассажирка попала в больницу.

На улице Урицкого в Новозыбкове произошла авария.

В ГИБДД рассказали, что 78-летний водитель «ВАЗ-21053» не уступил дорогу Honda Civic под управлением 26-летнего водителя. Отечественная легковушка задела иномарку, потеряла управление и врезалась в дерево.

72-летняя пассажирка «Жигулей» со рваной раной носа и брови, а также ушибом плеча, попала в больницу.