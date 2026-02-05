Суд Новосибирска обязал владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками брянскому пенсионеру

Суд Новосибирска обязал владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками брянскому пенсионеру. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2023 году жертвой дистанционных мошенников стал 67-летний Володарского района города Брянска. Злоумышленники проинформировали пенсионера о якобы необходимости продления срока пользования сим-картой. Выполняя указания незнакомца, мужчина перевёл на чужой счёт 299 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Правоохранители выяснили, что деньги попали на счёт жителя Новосибирска.

Прокуратура Брянска направила иск в Кировский районный суд Новосибирска. Высшая инстанция обязала владельца счёта вернуть потерпевшему всю сумму неосновательного обогащения, а также выплатить проценты за пользование чужими деньгами. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.