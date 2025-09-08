84-летняя женщина пропала в Почепском районе

84-летнюю жительницу села в Почепском районе четыре дня ищут волонтёры и полиция. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Нина Федоровна Стародубцева (Люсая) из села Супрягино Почепского района пропала в Брянской области. 84-летняя женщина ушла из дома 4 сентября. Обратно она не вернулась и на связь с родными не вышла. К поискам присоединились полицейские и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормального телосложения, седые волосы и голубые глаза. Женщина была одета в чёрные юбку в мелкий рисунок и гетры, фиолетовые куртку и платок, вишнёвые галоши. Пенсионерка нуждается в помощи медиков.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.