85-летний педагог из Навли осуждён за развратные действия в отношении ученицы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Навлинского района рассмотрел уголовное дело о совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Приговор выслушал 85-летний житель Навли.

Фигурант преподавал рисование в учреждении дополнительного образования. 22 января 2024 года он находился в аудитории наедине с 15-летней ученицей. Мужчина потрогал девушку за грудь.

Суд приговорил виновного к году ограничения свободы. Решение не вступило в законную силу. Ранее по требованию прокуратуры педагог был уволен.