85-летняя пенсионерка пострадала при поездке в автобусе в Брянске

Билеты в вагоны с местами для сидения поездов №731/732, 735/736, 743/744 сообщением Москва-Смоленск можно приобрести по специальному тарифу Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам воспользоваться акцией при покупке билетов на поезда №731/732, 735/736, 743/744 сообщением Москва-Смоленск. Так, до 29 июля можно приобрести билеты в вагоны с местами для сидения 2 класса поездов №731/732, 735/736 сообщением Москва-Смоленск по специальному тарифу 650 руб. и поезда №743/744 по специальному тарифу

Движение автомобилей через переезд 14 км перегона Сафоново – Азотная в Смоленской области будет ограничено с 20 по 23 июля на время ремонта С 20 по 23 июля в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного пути движение автотранспорта по железнодорожному переезду 14 км перегона Сафоново – Азотная, расположенного в районе поселка Струково Дорогобужского района, будет закрыто с 09:00 до 18:00. Объезд возможен по автодороге Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль, через деревню Новомихайловское. Московская железная дорога просит

Не разгоняться! Тишину летних безмятежных вечеров и ночей в Смоленске всё чаще нарушает рёв мотоциклов, Что мешает полноценному отдыху граждан, создавая проблемы особенно для пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Жалобы на хулиганские выходки мотоциклистов всё чаще можно встретить в соцсетях. Смоляне поделились своим возмущением с губернатором Алексеем Островским. «На протяжении нескольких последних недель в мой

На прививку? Это нас Тема пандемии коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID не уходит с повестки дня, наоборот, её по-прежнему между собой живо обсуждают коллеги, знакомые и члены семей. Остаётся она в центре внимания и на самом высоком уровне. О работе пунктов вакцинации и о проведении прививок против коронавируса на предприятиях и в организациях Смоленщины говорили участники совещания в

Школьная пора. Какие новости в сфере образования ждут смолян? На карте Смоленска в ближайшие годы появится ещё одна школа. Она распахнёт свои двери в микрорайоне Алтуховка и будет рассчитана на 1000 мест. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Новый жилой микрорайон Алтуховка в последние годы активно застраивается. Среди тех, кто покупает на этой территории квартиры, много молодых