86-летнюю женщину ищут в Брянской области
86-летнюю женщину ищут полицейские и волонтёры в Брянской области. Ориентировку распространил отряд «Лиза Алерт».
Антонина Семеновна Чуманова (Маскаева) из деревни Ямное пропала в Гордеевском районе. 86-летняя женщина ушла из дома 25 января в неизвестном направлении. На связь с родными она больше не вышла.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, зелёные глаза. Женщина была одета в красную куртку, цветной халат, гетры, чёрные короткие сапоги, сиреневый с чёрным платок.
Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 (горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).
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