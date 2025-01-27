86-летнюю женщину ищут в Брянской области

86-летнюю женщину ищут полицейские и волонтёры в Брянской области. Ориентировку распространил отряд «Лиза Алерт».

Антонина Семеновна Чуманова (Маскаева) из деревни Ямное пропала в Гордеевском районе. 86-летняя женщина ушла из дома 25 января в неизвестном направлении. На связь с родными она больше не вышла.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, зелёные глаза. Женщина была одета в красную куртку, цветной халат, гетры, чёрные короткие сапоги, сиреневый с чёрным платок.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 (горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).