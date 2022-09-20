87-летнего мужчину ищут в Брянске

Волонтёры и правоохранители ищут в областном центре 87-летнего Александра Тресикова. Ориентировку разместили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

87-летний Александр Алексеевич Тресиков ушёл из дома 13 сентября. С тех пор на связь с родными он не выходил. Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Спустя несколько дней мужчина попал на запись с камер видеонаблюдения.

Волонтёры просят жителей обратить внимание на высокого, седовласого, интеллигентного дедушку с зелёным дипломатом в руках. Мужчина ходит немного наклонившись вперед.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 (Горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).