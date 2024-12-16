99 боеприпасов изъяли брянские стражи порядка за два дня
99 боеприпасов изъяли брянские стражи порядка за два дня операции «Арсенал». Об этом сообщили в региональном УМВД.
Брянские правоохранители провели оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За два дня стражи порядка выявлено 12 правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. По трем фактам возбуждены уголовные дела.
Из незаконного оборота полицейские изъяли одну единицу гладкоствольного оружия и две единицы холодного оружия и 99 боеприпасов различного калибра.