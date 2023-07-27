Авария с четырьмя автомобилями произошла в Брянском районе

В аварии с четырьмя автомобилями в Брянском районе пострадал человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 132 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе. 24-летний водитель на BMW 5281 врезался в стоящий в попутном направлении Chevrolet Cruze. От удара Chevrolet отбросило на стоящий «Лада Веста». А BMW задел Kia Rio , выехал на встречную полосу и врезался в столб.

Водитель автомобиля BMW попал в больницу. Полиция устанавливает причины и обстоятельства автоаварии.