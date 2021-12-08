Автомобиль сбил женщину-пешехода в Брянске

Местная жительница переходила дорогу в неположенном месте.

По информации Госавтоинспекции Брянской области, в областном центре на улице Красноармейской произошло ДТП. 32-летний водитель автомобиля Audi A4 сбил 55-летнюю женщину. Она переходила дорогу не по переходу.

Врачи зафиксировали у пострадавшей ушибы головы, груди и руки. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.