Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Дятьково

Байкер пострадал при столкновении автомобиля с мотоциклом в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Дятьково в районе дома №34 по улице Ленина 23 августа произошла авария. 51-летний водитель за рулём автомобиля Nissan Qashqai при повороте налево не пропустил мотоцикла REGULMOTO ATHLETE. 34-летний водитель ехал во встречном направлении по главной дороге.

Байкер получил телесные повреждения. Мужчину отвезли в больницу. Он оказался пьян и управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения. Инспекторы составили на мужчину несколько административных материалов.

Стражи порядка проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.