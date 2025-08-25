Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Дятьково
Байкер пострадал при столкновении автомобиля с мотоциклом в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В городе Дятьково в районе дома №34 по улице Ленина 23 августа произошла авария. 51-летний водитель за рулём автомобиля Nissan Qashqai при повороте налево не пропустил мотоцикла REGULMOTO ATHLETE. 34-летний водитель ехал во встречном направлении по главной дороге.
Байкер получил телесные повреждения. Мужчину отвезли в больницу. Он оказался пьян и управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения. Инспекторы составили на мужчину несколько административных материалов.
Стражи порядка проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
