Байкер насмерть разбился в аварии в Брянске

45-летний байкер погиб, врезавшись в самосвал в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 7 сентября в Бежицком районе Брянска произошло ДТП. В районе дома №22 по улице Бурова 45-летний мужчина за рулём мотоцикла RACER врезался в припаркованный автомобиль на краю проезжей части самосвал SHACMAN.

Мотоциклист умер от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На водителя грузовика инспекторы составили административные материалы.