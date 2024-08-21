Байкер погиб на трассе в Клинцовском районе

Байкер погиб, столкнувшись с мотоблоком на трассе в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 2 километре региональной автодороги «Клинцы-Ущерпье-Красная Гора» – Тулуковщина в Клинцовском районе. 46-летний мужчина за рулём мотоцикла Motoland не учел дистанцию и врезался в мотоблок «Кентавр». 65-летний водитель ехал по проезжей части.

Байкер умер от полученных травм на месте происшествия. Он был без шлема и защитной экипировки, а также не имел водительских прав.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.