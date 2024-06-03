30-летний байкер погиб на трассе в Стародубском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 2 километре автодороги «Киваи-Медведово-Нижнее» в Стародубском районе произошла авария.

27-летний водитель за рулём Nissan буксировал на тросе неисправный мопед Motoland под управлением 30-летнего мужчины. При проезде опасного поворота байкер не справился с управлением и перевернулся.

Водитель мопеда от полученных травм умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Полиция проводит проверку.