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Байкер погиб в ДТП в Брасовском районе

2024, 12 мая 14:21 Происшествия
Байкер погиб в ДТП в Брасовском районе
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Мотоциклист погиб, а пассажир получил тяжёлые травмы в аварии в Брасовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Ленинградской Брасовского района произошла авария. 36-летний водитель не справился с управлением мотоцикла Suzuki GSXR-1000S. Байкер врезался в бордюрный камень, съехал в кювет и врезался в стойки дорожных знаков.

Байкер от полученных травм умер до приезда бригады скорой помощи. 27-летний пассажир мотоцикла попал в больницу с тяжелой травмой головы, переломом бедра и ушибами. Мужчина был пьян.

Водитель и пассажир пренебрегли шлемами и защитной экипировкой. Был ли пьян байкер установит экспертиза.

 

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