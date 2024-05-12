Байкер погиб в ДТП в Брасовском районе

Мотоциклист погиб, а пассажир получил тяжёлые травмы в аварии в Брасовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Ленинградской Брасовского района произошла авария. 36-летний водитель не справился с управлением мотоцикла Suzuki GSXR-1000S. Байкер врезался в бордюрный камень, съехал в кювет и врезался в стойки дорожных знаков.

Байкер от полученных травм умер до приезда бригады скорой помощи. 27-летний пассажир мотоцикла попал в больницу с тяжелой травмой головы, переломом бедра и ушибами. Мужчина был пьян.

Водитель и пассажир пренебрегли шлемами и защитной экипировкой. Был ли пьян байкер установит экспертиза.