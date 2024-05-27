Байкер попал в больницу после аварии на брянской трассе

48-летний байкер получил травму головы в аварии на трассе «Брянск-Новозыбков». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 109 км федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков». 35-летний водитель на Peugeot Boxer при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. При столкновении 48-летний байкер получил черепно-мозговую травму, вывих плеча, ушибы ноги и костей таза. Мужчину госпитализировали.

Инспекторы составили на водителя микроавтобуса два протокола. По факту аварии полиция проводит проверку.