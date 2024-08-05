Байкер попал в реанимацию после аварии на брянской трассе в Дятькоском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 26 км автодороги «Брянск-Дятьково-гр. Калужской области» в Дятьковском районе произошло ДТП. 26-летний водитель мотоцикла KAWASAKI не учёл безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль «ВАЗ-11183».

Байкер с черепно-мозговой травмой, переломом черепа, ушибом головного мозга, переломом плеча, травмой живота, разрывом селезенки, печени и травматическим шоком доставлен в реанимационное отделение больницы.

Водитель мотоцикла был в мотошлеме, но без специальной защитной экипировки. На него инспекторы составили три административных материала.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.