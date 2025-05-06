Байкер пострадал при столкновении с иномаркой в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Новозыбкове накануне произошла авария. В районе дома 32 по улице Вокзальная 62-летний водитель за рулём автомобиля Renault Duster при повороте налево не пропустил питбайк Irbis Alpha. 18-летний водитель ехал прямо.

Байкер получил травмы. Его доставили в больницу.

На водителя автомобиля инспекторы составили два административных материала. По факту аварии полиция проводит проверку.