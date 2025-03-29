Байкер пострадал в аварии в Жуковке

Байкер пострадал при столкновении с иномаркой в Жуковке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне около дома № 76Б по улице Карла Маркса в городе Жуковка произошла авария. 19-летний водитель, за рулём мотоцикла Yamaha при обгоне не пропустил автомобиль Chevrolet Lacetti. 33-летний водитель ехал впереди.

Байкер с травмами попал в больницу. Инспекторы составили на него два административных протокола, в том числе за отсутствие водительского удостоверения.