Банда подростков обокрала машину на парковке в Брянске

Нарушителей сняла камера видеонаблюдения.

Подростки обокрали машину, припаркованную по переулку Брянскому, 65, в областном центре. Об этом в соцсетях сообщил автовладелец. По его словам, инцидент произошел 7 июля около 22.30.

«Вы думаете, что, когда вы толпой идете по парковке и открываете каждую машину, авось повезет, вас не снимают камеры? На камерах отлично видно, что и как вы делаете, то, как вы пытались влезть в чужие машины, а в одну влезли и украли то, что вам не принадлежит. Помните, за это несут наказание», – обратился к нарушителям владелец машины.

Пострадавший написал заявление в полицию.