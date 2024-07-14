Беспилотник сбили над Почепским районом
Беспилотник уничтожила система ПВО над Почепским районом. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
Ранним утром 14 июля военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку ВСУ на Брянскую область. Над Почепским районом заметили беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Нарушителя уничтожила система противовоздушной обороны.
Люди на происшествия не пострадали.
Читайте также
Новости регионов
С бала на работу
Как в регионе поддерживают выпускников колледжей и техникумов. В Смоленской области в этом году почти 5 тысяч студентов завершили обучение по программам среднего профессионального образования. На прошлой неделе в регионе прошёл «Бал выпускников», где наградили отличившихся. Наград за успехи в обучении были удостоены 40 вчерашних студентов, представляющих 28 учреждений СПО региона. По целевому договору Позади
Пусть меня научат!
Накануне Дня семьи, любви и верности в регионе запустили работу первой открытой школы «Родительство в радость» — её «уроки» прошли 7 июля на базе Смоленского государственного медицинского университета. Подробнее о мероприятии рассказал губернатор Василий Анохин, который сам принял участие в работе школы. По его словам, проект нацелен на то, чтобы помочь родителям, в том числе
Сделано в регионе
При поддержке Минпромторга России смоленские промышленные предприятия продолжают реализацию масштабных инвестиционных проектов. Создание новых производств на базе двух крупных предприятий региона – «Рославльские тормозные системы» и «Ярцевский металлургический завод» – стало темой встречи губернатора Василия Анохина и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. «По программе развития «Рославльских тормозных систем» планируется запустить выпуск продукции, востребованной
Важные матчи
В регионе продолжают возрождать профессиональный хоккей. И на этом пути уже есть определённые успехи. Один из них связан с участием смоленского хоккейного клуб «Славутич» в хоккейной Экстралиге чемпионата Республики Беларусь. К предстоящим играм смоляне сегодня активно готовятся. Это тем более значимо, если учесть, что наша команда – единственная, кто представляет Россию в таком престижном белорусском
Стены и перекрытия
В Смоленске активными темпами идёт возведение крупных объектов здравоохранения – онкологического диспансера, детской областной клинической больницы и пристройки к поликлинике №6. Губернатор Василий Анохин на своей страничке в соцсетях подробнее рассказал смолянам о том, что происходит на стройплощадках, подчеркнув, что ход строительно-монтажных работ находится под его контролем. Так, в здании онкодиспансера строители приступили к кладке