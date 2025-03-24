Беспокойная ночь для брянцев: системы ПВО сработали штатно

Жители Брянска пережили беспокойную ночь 24 марта, когда около 2:25 в воздушном пространстве над городом прогремела серия громовых раскатов (они слышны на видео от сайта «Новости Брянска»). Первая детонация, по свидетельствам очевидцев, отличалась особой интенсивностью.

Горожане, проживающие в Советском и Фокинском районах, зафиксировали не менее пяти громких звуков. Многие также отмечали характерное гудение беспилотников, пролетавших на малой высоте.

Согласно неофициальным источникам, активировались комплексы противовоздушной обороны, которые эффективно нейтрализовали воздушные угрозы. Официальных сообщений о человеческих жертвах или материальном ущербе пока не поступало. Параллельно с этим Министерство обороны России через свой телеграм-канал проинформировало общественность о перехвате 12 украинских дронов, не уточнив конкретные координаты инцидентов.

Фото: скриншот видео