Брянец украл из парка в Бежице забор, столбы и фонари

Вернуть удалось лишь часть металлических изделий.

В Брянске раскрыли кражу имущества из парка.

О краже чугунных столбов и секций забора из ангара в парке культуры и отдыха в Бежицком районе в полицию сообщил его владелец.

Вор, повредив крышу склада, украл несколько десятков секций чугунного забора и столбов, а также фонари, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейским потребовалось менее суток, чтобы найти часть похищенного и самого подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Бежицы. Ранее он уже крал металлические конструкции в этом же парке.

В пункте приема металлолома в Брянском районе оперативникам удалось изъять часть похищенного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Брянцу грозит до пяти лет заключения.