Бежицкий суд отправил в тюрьму брянца за избиение сотрудника ГИБДД

Бежицкий районный суд признал виновным 35-летнего жителя Брянска в пьяном вождении авто и в управление в применении насилия к полицейскому.

В декабре 2019 года мужчина был лишен водительских прав за отказ на проверку на состояние опьянения. Несмотря на это, вечером 20 июля 2020 года он вновь управлял машиной в состоянии наркотического опьянения. Во время движения его остановили сотрудники ГИБДД.

Пытаясь скрыться с места преступления, злоумышленник ударил кулаком в голову сотрудника полиции, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму.

Суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на 2 года лишил его права управления транспортными средствами.