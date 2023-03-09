BMW и LADA Vesta столкнулись в Брянске

Женщина пострадала при столкновении BMW и LADA Vesta на Флотской в областном центре. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Флотской в Брянске. 34-летний водитель на BMW X6 XDRIVE35I при перестроении в правый ряд наехал на лужу и потерял управление. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в LADA Vesta.

50-летняя женщина-водитель отечественной легковушки получила травмы. Ей потребовалась госпитализация. Полиция проводит проверку.