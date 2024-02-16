Более 15 тонн груш без документов задержали брянские таможенники

Более 15 тонн груш без документов обнаружили брянские таможенники в грузовике, следовавшем из Республики Беларусь в Ставропольский край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На контрольном пункте «Красный Камень» мобильная группа Брянской таможни остановила фуру. По документам грузовик вёз картофель из Республики Беларусь в Ставропольский край.

При осмотре машины таможенники обнаружили ящики с грушами. Свыше 15 тонн фруктов были спрятаны под мешками с картофелем.

«Документы на груши отсутствовали, безопасность и качество такой продукции вызывает сомнения», — пояснила начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Брянской таможни Татьяна Макарова.

Груз задержали. Водителю грозит крупный штраф.

Фото: Брянская таможня