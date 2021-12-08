Более 1600 граммов наркотиков изъяли полицейские Брянщины на прошлой неделе

Итоги оперативно-профилактической операции «Дети России» озвучили в УМВД России по Брянской области.

На минувшей неделе региональные стражи порядка провели профилактическое мероприятие, направленное на пресечение незаконного оборота наркотиков и вовлечения в такую деятельность подростков.

Полицейские проверили около 800 общественных мест и проверяли несовершеннолетних, которые распивают спиртное и находятся на улице без взрослых после 10 вечера. На родителей стражи порядка составили 333 административных протокола за ненадлежащее воспитание детей.

За время операции сотрудники полиции выявили более 960 административных правонарушений и 35 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято более 1 килограмма 600 граммов запрещённых веществ.

В мероприятии «Дети России» приняли участие более 570 сотрудников полиции, а также представители городских администраций и общественных объединений.