Более 50 килограммов наркотиков изъяли брянские полицейские
Более 50 килограммов наркотиков изъяли брянские полицейские за 10 месяцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области подполковник полиции Александр Стременцов рассказал об итогах работы подразделения за 10 месяцев этого года. Оперативники раскрыли 614 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 324 человека привлекли к уголовной ответственности. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 50 килограммов запрещённых веществ и 24 килограмма наркотикосодержащих растений. Также стражи порядка закрыли 12 наркопритонов в Брянской области.