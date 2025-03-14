Более 700 граммов наркотика изъяли правоохранители у брянца

Более 700 граммов синтетического наркотика изъяли правоохранители у жителя Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Брянска. Мужчину подозревали в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре полицейские изъяли у задержанного полимерный пакет с веществом. В его жилье правоохранители обнаружили еще несколько аналогичных свёртков. Экспертиза подтвердила, что это — 395 граммов синтетического наркотика.

Запрещенные вещества подозреваемый планировал сбыть в Брянске через «закладки».

В мобильном телефоне подозреваемого стражи порядка нашли координаты тайников. В них полицейские обнаружили ещё 311 граммов наркотика.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранта суд заключил под стражу.