Более 90 возгораний травы потушили брянские спасатели
С середины марта брянские спасатели потушили более 90 возгораний сухой травы. Об этом сообщили в региональном МЧС.
С начала 2023 года в Брянской области зафиксировано более 90 возгораний сухой растительности. Первое зарегистрировано 17 марта. Только за минувшие сутки произошло девять таких происшествий. Возгорания ликвидировали пожарно-спасательные подразделения.
За нарушение требований пожарной безопасности сотрудниками МЧС России составили 10 административных протоколов на граждан. Органам местного самоуправления специалисты объявили 62 предостережения.
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