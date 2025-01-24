Более 900 боеприпасов изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За два дня полицейские выявили 17 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. По шести из них возбуждены уголовные дела. Один человек сдал оружие и боеприпасы добровольно.

Всего полицейскими изъяли три единицы гладкоствольного оружия и более 900 боеприпасов различного калибра.